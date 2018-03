später lesen Feuerwehreinsatz in Düsseldorf Brand in Betrieb in Benrath - Fenster und Türen schließen 2018-03-08T15:09+0100 2018-03-08T16:31+0100

Laut Feuerwehr brennt es in einem ehrmaligen Gewerbetrieb an der Hildener Straße in Düsseldorf-Benrath. Weil es stark nach Rauch riecht, rät die Feuerwehr den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefahr bestehe aber nicht.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

