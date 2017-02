Am Sonntagabend hat die Bundespolizei am Flughafen einen Albaner festgenommen, der Mitglied eines internationalen Heroinschmuggler-Rings sein soll.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Der 41-Jährige kam aus Pristina und wollte in die Bundesrepublik einreisen. Neben der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung wird ihm Freiheitsberaubung vorgeworfen. Er sei mit europäischem Haftbefehl der italienischen Polizei gesucht gewesen, so die Bundespolizei. Dort sei er bereits zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden.

Am Montag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

(hpaw)