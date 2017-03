Öffentlichkeitsfahndung: Dieser Mann nutzt eine EC-Karte, die im Zug gestohlen wurde

Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der an Heiligabend einem Ehepaar in einem Zug Geld und EC-Karten gestohlen hat. Sie hat das Foto eines Nutzers der EC-Karte veröffentlicht.

Das Paar war nach Köln unterwegs. Der Diebstahl soll sich in einem Intercity zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen ereignet haben. Der Dieb stahl eine Handtasche mit 1200 Euro und mehrere EC-Karten. Mit einer der Karten hob er in Düsseldorf an einem Sparkassen-Automaten 500 Euro ab.

Die Bundespolizei hat ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet um Hinweise auf seine Identität und seinen Aufenthaltsort unter der kostenfreien Nummer 0800/6888000.

