76-Jährige in Gerresheim überfallen - Täter flüchtig

Im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim soll ein Unbekannter am Dienstagabend einer Seniorin ihre Handtasche gestohlen und sie dabei schwer verletzt haben. Er konnte flüchten, die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizei war die 76 Jahre alte Frau gegen 18.40 Uhr mit ihrem Rollator auf der Brandenburger Straße unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche von der Schulter riss. Dabei sei die Seniorin gestürzt und habe sich derart verletzt, dass ein Rettungswagen sie in eine Klinik bringen musste. Der Tatverdächtige sei mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und habe eine schwarze Jacke getragen.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

(lsa)