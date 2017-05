später lesen Anschlussstelle Düsseldorf Flughafen Langer Stau nach Unfall mit brennendem Auto auf der A44 2017-05-02T11:50+0200 2017-05-02T12:14+0200

Nach einem Unfall am frühen Dienstagmorgen hat auf der A44 am Düsseldorfer Flughafen in Fahrtrichtung Aachen ein Auto gebrannt. Die Fahrbahn war rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich auf zehn Kilometern.