In Düsseldorf hat ein Autofahrer am Samstagmorgen gleich zwei Unfälle verursacht. Erst stieß er mit einem zweiten Fahrzeug zusammen, dann landete er mit seinem Wagen auf den Rheinbahn-Gleisen an der Südbrücke. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten, wurden aber von der Polizei wenig später festgenommen.