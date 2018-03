Drei maskierte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Düsseldorf-Benrath gesprengt. Bislang fehlt jede Spur von den Unbekannten. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, trafen die Beamten am gerade am Tatort an der Eissporthalle auf der Paulsmühlenstraße ein, als die Täter dabei waren, ihr Fluchtauto mit der Beute zu beladen. Daraufhin flüchteten die drei Maskierten und ließen einen Großteil des Bargelds zurück. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminellen flüchteten in einem dunklen Audi. Eine Fahndung, auch unter Einsatz eines Hubschraubers, verlief bislang ohne Ergebnis. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei leiteten die Täter ein Gasgemisch in das Innere des Automaten, so dass das Gerät explodierte. Die Geldscheine packten sie in eine oder mehrere Taschen. Als sie ihre Beute gerade in einen Audi, den sie hinter einem Container abgestellt hatten, laden wollten, sahen sie den herannahenden Streifenwagen. Sie ließen laut Polizei eine Tasche sofort fallen und zwei der drei maskierten Täter sprangen in den Audi. Ein dritter Komplize flüchtete zunächst zu Fuß und warf noch etliche Geldscheine, die er zuvor in der Hand gehalten hatte, auf die Straße.

Täter weiter auf der Flucht

Die Polizeibeamten nahmen ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. Währenddessen startete der Audi, fuhr mit aufheulendem Motor los und touchierte dabei den abgestellten Streifenwagen. Der Audi stoppte dann kurz neben dem dritten Täter, so dass dieser in das Auto einsteigen konnte. Danach flüchtete der Wagen mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Telleringstraße weiter über die Forststraße in Richtung Cäcilienstraße. Ob der Audi dann in Richtung Autobahn 59 seine Fahrt fortsetzte, ist unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, war bislang ergebnislos.

Polizeiwagen in Unfall verwickelt

Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Audi S 5 mit Duisburger Kennzeichen (DU-) handeln. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, den Insassen sowie zum weiteren Fluchtweg nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0211-8700.

Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei, die den Unfall zwischen dem flüchtigen Audi und dem Streifenwagen aufnehmen sollte, kollidierte auf der Anfahrt mit einem Daimler im Kreuzungsbereich der Vautierstraße und der Simrockstraße. Die 22-jährige Polizeibeamtin, die den Streifenwagen gefahren hatte, sowie ihr 28 Jahre alter Kollege und der 32 Jahre alte Daimler-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

(skr)