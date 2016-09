später lesen Berliner Allee in Düsseldorf Auto kollidiert mit Straßenbahn und erfasst Fußgängerin FOTO: Berger FOTO: Berger Teilen

Am Freitagnachmittag ist an der Berliner Allee in Düsseldorf eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Der Wagen war zuvor mit einer Straßenbahn kollidiert und durch den Aufprall über die Straße geschleudert worden. Die Frau wurde schwer verletzt.