Einbruch auf der Düsseldorfer Kö: Am Montagmorgen sind unbekannte Diebe in ein Juweliergeschäft eingestiegen und mit Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter waren gegen kurz vor 6 Uhr in ein leer stehendes Ladenlokal direkt neben dem Juwelier Adamas eingebrochen und hatten von dort ein Loch in die Wand geschlagen, die an das Schmuckgeschäft grenzt. Durch das Loch stiegen sie in das Juweliergeschäft ein, räumten die Schaufenster und Teile der Auslage leer.

Das eingebaute Alarmsystem schlug an, doch als die Polizei am Tatort ankam, waren die Diebe mit ihrer wertvollen Beute verschwunden. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am frühen Montagmorgen etwas beobachtet haben.

Nicht der erste Einbruch nach diesem Muster

Der Besitzer des Juweliers hat aber wenig Hoffnung, dass es Zeugen gibt. "Von der Straße sieht man das Geschäft gar nicht", sagt er am Montagnachmittag, als die Polizei schon alle Spuren gesichert hat und die Aufräumarbeiten im Gange sind. Das Schmuckgeschäft liegt in einer Passage am nördlichen Ende der Königsallee in zweiter Reihe. Andere Geschäfte verdecken die Sicht von der Straße.

In Düsseldorf hat es schon einige Male Einbrüche nach ähnlichem Muster gegeben. Vor gut einem Jahr brachen Diebe in ein Juweliergeschäft an der Berliner Allee ein, damals brachen sie ein Loch in die Wand zwischen einer Arztpraxis und den Geschäftsräumen des Schmuckhändlers.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700.

(lis)