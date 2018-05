später lesen Einbruch in Düsseldorf Unbekannte stehlen Uhren und Schmuck aus Kö-Juwelier 2018-05-01T13:05+0200 2018-05-01T12:59+0200

In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Düsseldorfer Königsallee eingebrochen. Sie erbeuteten Uhren und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laura Sandgathe