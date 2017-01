Feuerwehreinsatz im Kaufhaus Breuninger in Düsseldorf

Im Kaufhaus Breuninger in der Düsseldorfer Innenstadt hat es am Dienstagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert.

Gegen 11.30 Uhr kam der Alarm, laut Feuerwehr sowohl über die automatische Brandmeldeanlage als auch per Anruf. Der Brandherd war ein Ethanolkamin in einem Büro in der vierten Etage des Kaufhauses. Es entwickelte sich schnell starker Rauch. Er löste die Sprinkleranlage aus, die wiederum mit der Brandmeldeanlage verbunden ist.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und insgesamt 56 Einsatzkräften vor Ort. Noch ist nicht klar, wann das Gebäude wieder freigegeben werden kann. Der Wasserschaden muss zudem behoben werden.

Auch der Kö-Bogen-Tunnel und das Parkhaus wurden automatisch gesperrt. Der Tunnel wurde gegen 12.15 Uhr wieder frei gegeben.

