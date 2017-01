Am Dienstag, 3. Januar 2017, hat es am Kaufhaus Breuninger in der Düsseldorfer Innenstadt einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Im Büro eines Investmentgesellschaft auf der vierten Etage löste ein Ethanolkamin die Sprinkleranlage aus.

