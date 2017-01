später lesen Düsseldorf Einsatz nach Feueralarm am Breidenbacher Hof FOTO: Nico Berthold FOTO: Nico Berthold Teilen

2017-01-20

Am Luxushotel Breidenbacher Hof in der Düsseldorfer Innenstadt war am Freitagmorgen ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Brandmeldeanlage des Hotels hatte ausgelöst.