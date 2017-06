später lesen Besitzer gesucht Feuerwehr fängt Vogelspinne am S-Bahnhof in Düsseldorf ein 2017-06-18T18:05+0200 2017-06-19T10:45+0200

Die Feuerwehr ist in Düsseldorf am Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Passanten hatten am Benrather S-Bahnhof eine Vogelspinne entdeckt.