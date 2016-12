später lesen Kerzen vergessen Feuerwehr löscht Adventskranz in Düsseldorfer Imbissbude Teilen

2016-12-23

In einer Imbissbude in Düsseldorf hat in der Nacht zu Freitag ein Adventskranz gebrannt. Die Feuerwehr musste ihn löschen. Vermutlich wurde vergessen, die brennenden Kerzen auf dem Kranz auszumachen.