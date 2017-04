später lesen Mordkommission ermittelt in Düsseldorf 39-Jähriger soll Freundin aus dem Fenster gestoßen haben 2017-04-19T12:24+0200 2017-04-19T12:34+0200

An Ostermontag ist eine 24-Jährige in Düsseldorf aus dem Fenster gestürzt und hat sich schwer verletzt. Am Dienstag wurde ihr Lebensgefährte festgenommen. Der Verdacht: versuchter Mord.