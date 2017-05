Frau tot in Wohnhaus in Holthausen gefunden

Mordkommission in Düsseldorf

Am Freitagmittag ist eine Frau tot im Keller eines Wohnhauses in Düsseldorf-Holthausen gefunden worden. Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft fanden Zeugen die Frau gegen 12 Uhr in einem Haus an der Kölner Landstraße und alarmierten die Polizei. Aufgrund der Gesamtsituation könne derzeit ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sicherte Spuren und vernahm mehrere Zeugen. Bislang ist die Tote nicht eindeutig identifiziert. Laut Polizei handelt es sich wahrscheinlich um eine 62 Jahre alte Bewohnerin des Hauses.

(lsa)