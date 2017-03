Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Demnach wurde das Mädchen auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Fringsstraße am Hafen gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen, das Mädchen war bereits tot.

Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich um eine Beziehungstat handeln.

Der Fundort ist dem Vernehmen nach auch der Tatort, der umfangreich untersucht wurde. Vor Ort wurde ein 16-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Er kam zum Tatort, während die Polizei dort Spuren sicherte.

Die "Mordkommission Hermes" – so der Name der ehemaligen Papierfabrik – ermittelt. Am Nachmittag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz über Details informieren.

Das Gelände der ehemaligen Papierfabrik geriet in der Vergangenheit bereits mehrfach in die Schlagzeilen: Immer wieder brannte es dort. Vor etwa einem Jahr verunglückte ein 15-Jähriger auf dem Gelände. Häufig dringen Menschen illegal auf das Gelände vor.

Der derzeitige Besitzer des Gebäudes, die Rialto Capitol AG, will das Gebäude abreißen und an dieser Stelle ein Bürogebäude errichten. Der Abriss verzögerte sich jedoch zuletzt, weil der Erbpachtvertrag für das Gelände eine Nutzung als Papierfabrik vorsieht. Die Grundbesitzer, die Neuss-Düsseldorfer-Häfen, weigerten sich im November 2016, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen.

(hpaw/dpa)