Gleich zweimal überredeten Kriminelle am Mittwoch Mittag einen 84 Jahre alten Mann aus Hassels, ihnen größere Geldbeträge zu übergeben. Die Polizei warnt vor der Masche dieser Enkeltrick-Betrüger.

Der Trick lief so ab: Der Anrufer gab sich am Telefon als Partner einer Angehörigen aus und verwickelte so den älteren Mann in ein Gespräch. Dann bat er ihn um eine große Menge an Geld, da er dringend ein Auto kaufen müsse. Nachdem der Düsseldorfer das Geld von der Bank abgeholt hatte, übergab er es einer unbekannten Frau vor der Haustür, die bereits von dem Anrufer angekündigt worden war.

Nur zwanzig Minuten später versuchten die Kriminellen es erneut und wieder übergab der Rentner das Bargeld an die fremde Frau. Insgesamt erbeuteten die Betrüger mehrere tausend Euro. Erst kurz danach kamen ihm Zweifel und er rief seine Tochter an, die ihn überredete, die Polizei zu verständigen.

Die Geldabholerin wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und soll ungefähr 1,55 Meter groß sein. Sie hat dunkle Haare und trug bei der Tat eine dunkle Jacke, eine Jeanshose und eine Wollmütze.

Hinweise geben Sie bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211 8700.

Die Polizei warnt vor den kriminellen Tricks der Täter und gibt folgende Tipps:

Übergeben Sie niemals Geld an einen fremden Menschen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie solche Anrufe erhalten und erstatten Sie Anzeige.

Jüngere Verwandte und Nachbarn werden gebeten, ihre Angehörigen oder Senioren in der nahen Nachbarschaft über die Tricks der Täter zu informieren.

(jm)