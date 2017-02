Am Mittwoch, 15. Februar 2017, gab es einen komplizierten Einsatz der Höhenretter an der Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke. Ein Arbeiter hatte sich am Bein verletzt und musste gesichert werden.

