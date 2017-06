später lesen Hermannplatz in Düsseldorf Vierjährige angeblich mit Luftgewehr beschossen FOTO: Facebook FOTO: Facebook 2017-06-25T12:17+0200 2017-06-25T14:18+0200

Ein Unbekannter soll am späten Samstagnachmittag ein vierjähriges Mädchen beim Spielen auf dem Düsseldorfer Hermannplatz mit Luftgewehrschüssen an seinem Fahrradhelm getroffen haben - so zumindest schildern es die Eltern des Kindes. Die Polizei ermittelt.

Oliver Burwig Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Oliver Burwig (bur) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen