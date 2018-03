später lesen Sicherheitsmaßnahmen in Düsseldorf Lastwagen verschiebt Beton-Poller in der Altstadt FOTO: pfw 2018-03-12T18:47+0100 2018-03-13T07:08+0100

In Düsseldorf sollen an mehreren Stellen Betonklötze vor Angriffen mit Lastwagen schützen. Am Marktplatz hat ein Lkw nun einen solchen Betonpoller offenbar verschoben. Der Ordnungsdezernent will prüfen, ob die Maßnahme dann noch wirksam ist.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

