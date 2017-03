Die Polizei ist weiter an der Kalkumer Schloßallee in Düsseldorf-Kaiserswerth im Einsatz. Dort wurde ein Verletzter gefunden. Es wird nach einem Verdächtigen gefahndet. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

"Der Einsatz läuft nach wie vor", sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei unserer Redaktion. Bis 17 Uhr hatte die Polizei etwa Dreiviertel des Waldes durchkämmt. "Bislang haben wir nichts gefunden", sagte der Sprecher.

Die Kalkumer Schloßallee zwischen Bennenbruch und B8 ist aktuell gesperrt. Die Polizei bittet die Menschen, einsame Wege und dunkle Ecken im Bereich des Kalkumer Forsts zu meiden. Auf Kinder sollte besonders aufgepasst werden. Wer verdächtige Personen sieht oder Beobachtungen macht, soll sich über den Notruf 110 an die Polizei wenden. Die Polizei hat außerdem ein Bürgertelefon unter der Nummer 0211 / 870-5555 eingerichtet.

Unbekannter greift 80-Jährigen an

Seit dem Vormittag sind die Beamten an der Kalkumer Schloßallee im Einsatz. Gegen 11.20 Uhr wurde dort ein 80 Jahre alter Mann von einem Unbekannten an der Kalkumer Schloßallee/ An der Reith in der Nähe eines Parkplatzes mit einem noch nicht identifizierten Gegenstand angegriffen. Berichte, nach denen die Tatwaffe eine Machete sei, bestätigte die Polizei nicht. Der Senior habe schwere Schnittverletzungen erlitten und werde derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht den Ärzten zufolge nicht.

Im Bereich Kalkumer Schloßallee wird weiter nach einem Verdächtigen gefahndet. Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort, auch Spezialeinheiten und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Generell sei nach dem Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Abend viel Polizei in der Stadt im Einsatz, sagte ein Sprecher. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen, sagte Polizeipräsident Norbert Wesseler bei der Pressekonferenz zum Amoklauf.

Aufgregung in nahegelegenen Schulen

Im nahegelegenen Theodor-Fliedner-Gymnasium sorgte der große Polizeieinsatz für Aufregung. Um kurz vor eins hatte Schulleiter Michael Jacobs per Durchsage alle Klassen angewiesen, die Räume nicht zu verlassen und nicht an die Fenster zu gehen. "Auch in der Fünf-Minuten-Pause mussten wir drinnen bleiben", berichten zwei Schülerinnen. Entwarnung kam aber schnell. Gegen 13.15 Uhr konnten die Schüler das Gebäude wieder verlassen, viele Eltern warteten bereits vor der Schule, um ihre Kinder abzuholen. Andere fuhren mit der Bahn nach Hause. Während die jüngeren Klassen bis dahin noch nicht wussten, was passiert war, sprachen ältere Schüler aus der Oberstufe bereits von Einsatzkräften mit Sturmmasken und Maschinengewehren und einem möglichen Angriff.

An der Angermunder Grundschule (Friedrich-von Spee-Schule) habe man alle Kinder vom Schulhof geholt, berichtet eine Mutter. Auf den Geländen der Schulen selbst gab und gibt es laut Polizei aber keinen Einsatz.

