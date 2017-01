Mann in Düsseldorfer Innenstadt angeschossen

In der Nacht zu Dienstag ist in der Düsseldorfer Innenstadt ein Mann angeschossen worden. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Schuss kam, ist noch unklar.

Das Opfer schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Wer auf den Mann geschossen hat, ob es Absicht war und was der Grund für den Schuss war, ist noch unklar. Informationen zum Täter konnte der Sprecher am frühen Dienstagmorgen ebenfalls noch nicht geben.

(lsa/lnw)