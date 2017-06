später lesen Großeinsatz an der Kölner Straße Mann tot auf Düsseldorfer Gehweg gefunden FOTO: Patrick Schüller 2017-06-14T10:27+0200 2017-06-14T12:50+0200

An der Kölner Straße in Düsseldorf hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein 52-Jähriger war tot auf dem Gehweg gefunden worden. In einer Wohnung im angrenzenden Gebäude soll es zuvor eine versuchte Tötung gegeben haben.