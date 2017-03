später lesen Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Gerresheim Mehrere Gartenlauben stehen in Flammen FOTO: dpa, tba mg fie fdt FOTO: dpa, tba mg fie fdt 2017-03-17T19:28+0100 2017-03-17T19:24+0100

In der Kleingartensiedlung Am Quadenhof im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Lauben brennen, die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen vor Ort.