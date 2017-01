später lesen Messerattacke in Düsseldorf-Oberbilk Opfer stabil, Verdächtiger in U-Haft FOTO: Patrick Sch�ller Teilen

Der Mann, der am Sonntagabend im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk einen 45-Jährigen niedergestochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das Opfer sei inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagt die Polizei.

Helene Pawlitzki

