Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsamts haben am ersten Weihnachtstag einen Obdachlosen leblos in der Altstadt aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Polizei jedoch nicht.

Auf ihrer Streife durch die Altstadt am Montagabend, sprachen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwei Männer an, die offensichtlich schlafend an einer Hauswand in der Hunsrückenstraße lehnten. Nachdem sich einer der Männer nicht reagierte und auch nicht wecken ließ, alarmierten die Mitarbeiter sofort den Notarzt. Dieser versuchte noch, den 55-Jährigen zu reanimieren, hatte damit aber keinen Erfolg. Um 19.30 Uhr stellte der Arzt den Tod des Mannes fest.

Der Gestorbene ist laut Zeugenaussagen obdachlos. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, hat die Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

(cbo)