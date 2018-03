später lesen Polizeieinsatz in Düsseldorf Paar bricht Münzautomaten auf - Zeuge verhindert Raub FOTO: Gerhard Berger 2018-03-08T11:45+0100 2018-03-08T11:45+0100

In einem Waschsalon an der Kölner Straße in Düsseldorf hat ein offenbar drogensüchtiges Paar am Mittwoch einen Münzautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge konnte die beiden verfolgen, die Polizei nahm sie fest.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

