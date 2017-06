später lesen Münchener Straße in Düsseldorf Pferd wird nach schwerem Unfall gerettet FOTO: Patrick Schüller 2017-06-10T13:52+0200 2017-06-10T12:31+0200

Großes Glück hatte am Samstagvormittag ein Pferd. Das Tier wurde in einem Anhänger auf der Münchener Straße in Düsseldorf-Holthausen transportiert, als der Hänger plötzlich umkippt. Die Feuerwehr musste das Pferd befreien.