Düsseldorf: Polizei-Großeinsatz am Kalkumer Forst

Die Polizei ist derzeit an der Kalkumer Schloßallee in Düsseldorf im Einsatz. Dort soll ein Verletzter gefunden worden sein.

Was genau passiert ist, konnte ein Sprecher der Polizei noch nicht sagen. Es sei ein verletzter Mann gefunden worden. "Möglicherweise hat es dort ein Körperverletzungsdelikt gegeben", sagte der Sprecher. Die Polizei sei mit vielen Kräften vor Ort. Generell sei nach dem Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Abend viel Polizei in der Stadt im Einsatz.

Schüler des Theodor-Fliedner-Gymnasiums an der Kalkumer Schlossallee berichteten unserer Redaktion, dass sie aufgefordert wurden, in ihren Klassen zu bleiben. Nach einer Weile durften sie ihre Klassen aber wieder verlassen. Der Polizeieinsatz läuft in der Nähe der Schule. Auf dem Gelände des Gymnasiums selbst gibt es laut Polizei keinen Einsatz.

Mehr in Kürze.

(lsa)