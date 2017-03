Großeinsatz in Düsseldorf-Kaiserswerth

Die Polizei ist derzeit an der Kalkumer Schloßallee in Düsseldorf-Kaiserswerth im Einsatz. Dort wurde ein Verletzter gefunden. Es wird nach einem Verdächtigen gefahndet. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Was genau passiert ist, konnte ein Sprecher der Polizei noch nicht sagen. Es sei ein verletzter Mann gefunden worden. "Der Mann hat Schnittverletzungen und wird derzeit im Krankenhaus behandelt", sagte eine Sprecherin der Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht.

Im Bereich Kalkumer Schloßallee wird nach einem Verdächtigen gefahndet. Die Polizei sei mit vielen Kräften vor Ort. Generell sei nach dem Amoklauf am Düsseldorfer Hauptbahnhof am Abend viel Polizei in der Stadt im Einsatz, sagte ein Sprecher. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen, sagte Polizeipräsident Norbert Wesseler bei der Pressekonferenz zum Amoklauf. Berichte, nach denen ein Mann mit einer Machete gesucht werde, bestätigte ein Polizeisprecher nicht.

Schüler sollen in den Klassen bleiben

Schüler des Theodor-Fliedner-Gymnasiums an der Kalkumer Schlossallee berichteten unserer Redaktion, dass sie aufgefordert wurden, in ihren Klassen zu bleiben. Nach einer Weile durften sie ihre Klassen aber wieder verlassen. Der Polizeieinsatz läuft in der Nähe der Schule. Auf dem Gelände des Gymnasiums selbst gibt es laut Polizei keinen Einsatz.

An der Angermunder Grundschule (Friedrich-von Spee-Schule) habe man alle Kinder vom Schulhof geholt, berichtet eine Mutter. Die Kinder dürften nicht allein nach Hause gehen und den Eltern werde derzeit davon abgeraten, sie abzuholen. Man will offenbar abwarten, wie sich die Lage entwickelt.

