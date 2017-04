Die Düsseldorfer Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Unbekannten, der im Dezember im Stadtteil Oberbilk einen Mann überfallen und ausgeraubt haben soll.

Der auf den Bildern gezeigte Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum 2. Dezember an der Borsigstraße einen 40-jährigen Düsseldorfer niedergeschlagen und ausgeraubt zu haben.

Der 40-Jährige war laut Polizei zunächst von dem späteren Täter dabei beobachtet worden, wie er an einem Geldautomaten in einer Trinkhalle immer wieder Geld aus einem mitgeführten Umschlag entnahm. Der bislang Unbekannte lauerte dann später dem stark alkoholisierten Düsseldorfer auf dessen Heimweg auf, schlug ihn nieder und stahl ihm den Briefumschlag mit mehreren Hundert Euro Bargeld, so die Polizei. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Die Polizei hat jetzt Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragt: Wer kennt den Mann auf den Bildern und/oder weiß etwas über seinen Aufenthaltsort?

Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er habe laut Polizei zur Tatzeit eine schwarze Mütze mit orangefarbener Aufschrift, eine schwarze Langjacke sowie eine auffallend rote Hose getragen. Er soll sich zum Tatzeitraum öfter im Bereich des Lessingplatzes aufgehalten haben.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0211-8700.

(lsa)