später lesen Rettungseinsatz in Düsseldorf Raucher erleiden Kohlenmonoxidvergiftung in Shisha-Bar 2018-03-20T22:24+0100 2018-03-21T07:10+0100

Acht Raucher mussten in der Nacht in einer Innenstadtbar in Düsseldorf von der Feuerwehr betreut werden. Der Qualm aus Wasserpfeifen enthielt offenbar zu viel Kohlenmonoxid. Ein Gast wurde ins Krankenhaus gebracht.