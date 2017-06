später lesen Düsseldorf Drei leichte Unfällen in Friedrichstadt 2017-06-28T08:38+0200 2017-06-28T11:52+0200

Am Mittwochmorgen sind in Düsseldorf-Friedrichstadt in kurzer Zeit drei leichte Unfälle passiert. Die Zusammenstöße auf der Helmholtzstraße und der Herzogstraße sorgten für Verkehrsbehinderungen.