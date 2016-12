später lesen Polizei sucht Zeugen Täter flüchten nach Einbruch in Düsseldorfer Supermarkt Teilen

Twittern





2016-12-27T12:28+0100 2016-12-27T12:28+0100

In der Nacht zu Dienstag sind mindestens zwei Personen in einen Supermarkt in Mörsenbroich eingebrochen. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.