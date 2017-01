Düsseldorf und Ruhrgebiet: Polizei fahndet nach dreistem Verkehrsrowdy

Der Mann soll vor mehr als einem Monat aus einem Autohaus einen neuen VW Tiguan gestohlen haben. Seitdem ist er mit dem Wagen in Düsseldorf und dem Ruhrgebiet unterwegs – und begeht immer wieder Straftaten.

Der Mann, der auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt wird, soll am 23. Dezember zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr in einem Autohaus an der Wittener Straße 106 in Witten zunächst einen Autoschlüssel gestohlen haben. Anschließend holte er sich auf dem Außengelände einen neuwertigen, grauen VW Tiguan und fuhr mit dem Wagen davon, teilt die Polizei mit.

Der Mann wirkt ungepflegt, hat gefärbte blonde Haare mit einem dunklen Ansatz und trug zur Tatzeit eine blaue Jeanshose, einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Weste sowie ausgetretene Turnschuhe der Marke "Vans".

Seit dem Diebstahl im Dezember ist der Mann mit dem Wagen unterwegs – als Verkehrsrowdy, der immer wieder auf den Straßen im Ruhrgebiet, aber auch in Wuppertal und Düsseldorf Verkehrsstraftaten begeht, wie die Polizei meldet. Dabei wurde der Mann von einer Frau begleitet, die etwa 20 bis 30 Jahre alt ist und lange Haare hat.

Der VW Tiguan mit den beiden Insassen wurde am 28. Dezember 2016 auf dem Kay-und-Lore-Lorentz-Platz in Düsseldorf gesehen, am 13. Januar 2017 auf der Steeler Straße in Essen und am 14. Januar auf der Johannisstraße in Witten. Hier fotografierte eine Autofahrerin den gesuchten Mann.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

