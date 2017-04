später lesen Düsseldorf Ein Verletzter bei Schlägerei unter Wohnungslosen FOTO: Patrick Schüller 2017-04-20T18:39+0200 2017-04-20T18:59+0200

Am Donnerstag hat es am Kamper Acker in Düsseldorf-Holthausen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Eine Person wurde mit einem Messer verletzt.