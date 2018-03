Neuer Edeka-Markt an der Berliner Allee evakuiert

Der neue Supermarkt von Zurheide in der Düsseldorfer Stadtmitte ist am frühen Freitagnachmittag wegen eines Brandalarms kurzzeitig geräumt worden. Offenbar handelte es sich um einen Fehlalarm.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Wie Zeugen berichteten, mussten Mitarbeiter und Kunden den 10.000 Quadratmeter großen Supermarkt gegen 13.45 Uhr verlassen, konnten aber bereits nach einer Viertelstunde wieder hinein. Die Feuerwehr konnte kein Feuer feststellen und gab das Gebäude nach kurzer Prüfung wieder frei.

FOTO: Laura Ihme

Ausgelöst wurde der Fehlalarm von einer fehlerhaft installierten Alarmanlage. "Der Fehler ist aber bereits wieder behoben", sagte eine Sprecherin von Zurheide. Für den Supermarkt-Betreiber kam der Alarm zur denkbar ungünstigsten Zeit: Genau am Mittag war die Gastronomie voll besetzt, Kunden mussten ihre vollen Einkaufswagen stehen lassen und das Gebäude verlassen.

Der Edeka-Markt hatte erst am Donnerstag eröffnet. Er befindet sich in einem neuen Gebäudekomplex namens "The Crown".

(hpaw)