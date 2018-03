später lesen Einbruch durch die Wand 1500 Brillen aus Optikergeschäft in Düsseldorf gestohlen FOTO: Polizei Düsseldorf FOTO: Polizei Düsseldorf 2018-03-02T12:52+0100 2018-03-02T14:02+0100

Einem Augenoptiker in der Nähe der Düsseldorfer Königsallee sind in der Nacht auf Donnerstag sämtliche Brillengestelle gestohlen worden. Die Diebe bohrten dazu ein großes Loch in eine Wand zum Geschäft.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

