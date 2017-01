später lesen Einsätze in Düsseldorf, Köln und Neuss Eisretter suchen nach angeblich Vermissten FOTO: Patrick Schüller Teilen

Die Feuerwehren in Düsseldorf, Neuss und Köln sind am Wochenende an gefrorene Weiher gerufen worden und haben nach vermisst geglaubten Personen gesucht. Glücklicherweise sind die Eisrettungseinsätze glimpflich ausgegangen.