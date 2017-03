später lesen Verkehrsunfall in Düsseldorf Skateboardfahrer (11) in Pempelfort schwer verletzt 2017-03-07T10:21+0100 2017-03-07T10:21+0100

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Pempelfort wurde ein elfjähriger Junge so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.