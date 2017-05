später lesen Bundespolizei Düsseldorf Festnahmen am Hauptbahnhof und am Flughafen 2017-05-26T15:39+0200 2017-05-26T15:39+0200

Drei Festnahmen meldet die Bundespolizei aktuell: Am Donnerstagabend erwischte sie einen Düsseldorfer beim Kaffeeklauen im Bahnhof. Am Freitag nahm sie einen 22-jährigen Algerier und einen 23-jährigen Kölner am Flughafen fest.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

