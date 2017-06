Ein Großaufgebot der Feuerwehr sucht am Montagabend im Zamek-See im Düsseldorfer Süden nach einem Vermissten.

Gegen 19 Uhr war der Notruf eingegangen – die Feuerwehr rückte daraufhin sofort aus, suchte mit Booten, Tauchern und Mannschaften an Land das Gewässer und die Umgebung nach dem Vermissten ab. Nach Aussagen der 17-jährigen Tochter des Mannes war dieser plötzlich ins Wasser eingetaucht und danach nicht mehr an die Oberfläche gekommen. Die Jugendliche wurde während der Suche von einer Seelsorgerin und dem Rettungsdienst betreut.

Im Verlauf des Einsatzes wurden weitere Feuerwehrtaucher aus Hilden, Neuss und Duisburg hinzugerufen. Insgesamt waren rund 50 Helfer vor Ort. Für eine effizientere Suche teilten die Feuerwehrleute den See in einen Süd- und einen Nordabschnitt ein. Zusätzliche Kräfte aus Köln sollten noch ein spezielles Echolot einsetzen, mit dem der See von der Oberfläche aus durchsucht werden kann.

Etwa eineinhalb Stunden nach Beginn des Einsatzes war der Vermisste jedoch noch nicht gefunden Das Gewässer gilt besonders bei gutem Sommerwetter als ein beliebter Treffpunkt der Düsseldorfer, in dem auch gebadet wird.

"Da halten sich immer Leute auf", sagte Feuerwehrsprecher Heinz Engels am Montag über den See. Benannt ist dieser nach dem in Reisholz ansässigen Lebensmittelhersteller Zamek. Im Jahr 2001 waren zwei sieben- und zehnjährige Brüder in dem See im Düsseldorfer Osten ertrunken.

