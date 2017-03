später lesen Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf Feuerwehreinsatz wegen qualmender Bremse FOTO: Thorsten Breitkopf FOTO: Thorsten Breitkopf 2017-03-27T14:40+0200 2017-03-27T14:38+0200

Der U-Bahnhof an der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf ist am Montagmittag für eine Dreiviertelstunde evakuiert worden, nachdem eine festgefahrene Bremse an einem Zug der Linie U78 den Tunnel verqualmt hatte. Der U-Bahn-Verkehr wurde während des Einsatzes eingestellt.