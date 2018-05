Zwei Mitarbeiter eines Parkservices aus Düsseldorf-Rath haben sich mit hochwertigen Kundenfahrzeugen ein Autorennen in Richtung Innenstadt geliefert. Jetzt sind sie ihre Führerscheine los.

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Duisburg, der mit einem Mercedes CDI aus dem Münsterland unterwegs war, und einen 22-Jährigen, ebenfalls aus Duisburg, in einem Mercedes SLK aus dem Saarland. Die Autos sollten von einem Parkservice aus Rath auf einen Parkplatz überführt werden

Das Duo lieferte sich nach Polizeiangaben immer wieder Rennen. Zivilbeamten waren die beiden Fahrzeuge am Sonntag gegen 20 Uhr auf der Münsterstraße, Ecke Vogelsanger Weg, an einer Ampelanlage aufgefallen. Als die Signale auf Grün sprangen, heulten beide Motoren auf und die Autos rasten mit quietschenden Reifen bis zur nächsten roten Ampel. So ging es weiter über das Mörsenbroicher Ei, die Grashofstraße, die Heinrich-Ehrhardt-Straße bis zur Ulmenstraße. Dort konnte die Polizei die Autos stoppen, die Fahrer kontrollieren und ihre Führerscheine sowie die Kundenfahrzeuge des Parkservice sicherstellen.

Statt der erlaubten Geschwindigkeit von 50 und 60 Kilometern pro Stunde rasten die Fahrer teilweise mit bis zu 110 km/h durch die Stadt. Vor roten Ampeln mussten die Fahrer so stark bremsen, dass die Elektronik die Warnblinkanlage auslöste. Während der gesamten Zeit überholten die Autos immer wieder rechts - links - rechts. Nach Angaben der Polizei ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass niemand zu Schaden kam.

