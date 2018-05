Einen besonderen Stein wollte ein siebenjähriges Mädchen aus ihrem Strandurlaub mit zurück nach Moskau nehmen. Am Flughafen folgte ein Polizeieinsatz: Der Stein war eine Flakpatrone.

Sie war so mit Muscheln und Korallen bewachsen, dass auf den ersten Blick nicht zu sehen war, woraus sie bestand. Als das Handgepäck der russischen Familie am 1. Mai dann aber am Flughafen Düsseldorf kontrolliert wurde, fiel den Sicherheitsleuten schnell auf, worum es sich handelte: eine noch zündfähige Flakpatrone vom Strand in den Niederlanden. Spezialisten der Bundespolizei entschärften den "Stein".

Die Urlauber konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre Reise nach Moskau fortsetzen, allerdings ohne das steinige Mitbringsel.

(hpaw)