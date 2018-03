Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, kam es am frühen Sonntagnachmittag zu der unangemeldeten Demonstration mit rund 400 Demonstranten. Die Demonstranten hatten sich am Flughafen versammelt, um gegen das Vorrücken der türkischen Armee auf die nordsyrische Stadt Afrin zu protestieren. Nach Auskunft der Flughafengesellschaft läuft der Flugbetrieb aber weiter.

Laut der Bundespolizei war zeitweise eine von drei Bordkartenkontrollen geschlossen. "Auch im Abflugbereich waren Teile des Flughafens gesperrt", sagte die Polizeisprecherin. Bei der Demonstration wurden bislang mehrere Menschen durch Pfefferspray verletzt. Wie schwer, ist noch unklar. "Der Einsatz läuft aktuell noch", sagte die Polizeisprecherin.

Straßenbahngleise am Hauptbahnhof blockiert

Auf mehreren Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sieht man, wie die Polizei versucht die Demonstranten zu trennen. Laut Polizei konnten die Demonstranten am Nachmittag aus dem Gebäude gebracht werden. Allerdings soll der komplette Außenbereich rund um die Abflughalle von der Polizei gesperrt sein. Die Beamten sind aktuell damit beschäftigt, die Personalien der Teilnehmer aufzunehmen.

FOTO: Marc Ingel

Auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof haben sich kurdische Demonstranten eingefunden und blockieren offenbar dort die Gleise. Die Rheinbahn teilte mit, dass die Linien 704, 707 und 709 den Bahnhof aktuell nicht anfahren können. Die Bahnen werden umgeleitet. Laut Polizei war auch diese Demonstration nicht angemeldet.

Mehrere Demonstrationen am Wochenende

Gegen die Militäroffensive in dem kurischen Gebiet in Syrien gab es am Wochenende in verschiedenen deutschen Städten spontane Proteste. Auch in Hamburg kam es zu Zwischenfällen: Gut 400 Menschen zogen am Samstagabend von St. Georg zunächst zum russischen und dann zum türkischen Generalkonsulat, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Dort warfen Teilnehmer demnach Steine gegen die Fassade, die kleinere Schäden verursachten. Auch in Kiel, Saarbrücken und Kaiserslautern wurde demonstriert. Dort blieb es jedoch friedlich.

Mit Agenturmaterial von dpa.