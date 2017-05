später lesen Verkehrschaos vor Fortuna-Spiel Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-05-06T12:35+0200 2017-05-06T14:12+0200

Am Samstagmittag ist auf der Rotterdamer Straße in Düsseldorf ein Unfall passiert, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Straße ist gesperrt, was vor dem Spiel der Fortuna rund um die Esprit-Arena zu einem Verkehrschaos führte.