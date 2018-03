In einem Waschsalon an der Kölner Straße in Düsseldorf hat ein offenbar drogensüchtiges Paar am Mittwoch einen Münzautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge konnte die beiden verfolgen, die Polizei nahm sie fest.





